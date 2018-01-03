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| | В Волгограде в рамках фестиваля «Чудо-сани 2018» выберут самые лучшие и креативные сани

В Волгограде в рамках фестиваля «Чудо-сани 2018» выберут самые лучшие и креативные сани

Вчера, 22:42
4 января в полдень в Комсомольском саду Волгограда состоится фестиваль «Чудо-сани 2018». Информацию об этом распространяют местные СМИ. Основным условием конкурса является создание зимней повозки собственными руками.

В Волгограде в рамках фестиваля «Чудо-сани 2018» выберут самые лучшие и креативные сани

 

На мероприятии участники получат призы при победе в различных номинациях. В некоторых состязаниях члены жюри обратят внимание на скорость. В других номинациях гораздо важнее внешний вид саней и оригинальность экипажа. Судьи засчитают победу тому, кто создаст самые креативные зимние повозки. На мероприятии запланирована развлекательная программа. После начала конкурса местные умельцы покажут свои творения, а затем устроят скоростные заезды. Самый быстрый участник получит награду.

Музыканты поддержат желающих выиграть. Жители Волгограда смогут поиграть с хаски и зайти в фотозоны и сделать снимок на память с питомцами организации «Снежный ангел». Организаторы фестиваля обещают людям незабываемые эмоции и рекомендуют всем по возможности посетить мероприятие.
Домбровский Сергей
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