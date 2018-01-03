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| | Появился тизер третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов»

Появился тизер третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов»

Вчера, 19:30
Состоялась премьера нового тизера сериала «Эш против зловещих мертвецов». Третий сезон должен вновь появиться в эфире Starz 25 февраля 2018 года.

Появился тизер третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов»

 

Состоялась премьера нового тизера от создателей сериала «Эш против зловещих мертвецов», которая ознаменует скорый выход третьего сезона. Видео, выполненное в стиле рекламы пива 80-х, завершалось слоганом «Не думай – выпей Shemps».

 

 
Создатели сериала сообщали, что официальная премьера третьего сезона состоится уже 25 февраля этого года в эфире Starz.

Сериал стал спин-оффом франшизы «Зловещих мертвецов», составляющих одноименную трилогию. Авторами-создателями как сериала, так фильмов являются Айван и Сэм Рэйми вместе с Томом Спезиали. Бессменным главным героем франшизы является Эш Уильямс в исполнении актера Брюса Кэмпбелла.

Вышедший на экраны осенью 2015 года сериал «Эш против зловещих мертвецов» продолжил сюжетную линию из фильма «Армия тьмы». Создателями сообщалось, что поклонникам сериала в третьем сезоне следует ожидать повышенного градуса эмоционального напряжения – во вселенной сериала появиться дочь Эша.
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