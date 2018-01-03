Появился тизер третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов»

Состоялась премьера нового тизера от создателей сериала «Эш против зловещих мертвецов», которая ознаменует скорый выход третьего сезона. Видео, выполненное в стиле рекламы пива 80-х, завершалось слоганом «Не думай – выпей Shemps».
Сериал стал спин-оффом франшизы «Зловещих мертвецов», составляющих одноименную трилогию. Авторами-создателями как сериала, так фильмов являются Айван и Сэм Рэйми вместе с Томом Спезиали. Бессменным главным героем франшизы является Эш Уильямс в исполнении актера Брюса Кэмпбелла.
Вышедший на экраны осенью 2015 года сериал «Эш против зловещих мертвецов» продолжил сюжетную линию из фильма «Армия тьмы». Создателями сообщалось, что поклонникам сериала в третьем сезоне следует ожидать повышенного градуса эмоционального напряжения – во вселенной сериала появиться дочь Эша.