Появился тизер третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов»

Состоялась премьера нового тизера сериала «Эш против зловещих мертвецов». Третий сезон должен вновь появиться в эфире Starz 25 февраля 2018 года.





Создатели сериала сообщали, что официальная премьера третьего сезона состоится уже 25 февраля этого года в эфире Starz.

Состоялась премьера нового тизера от создателей сериала «Эш против зловещих мертвецов», которая ознаменует скорый выход третьего сезона. Видео, выполненное в стиле рекламы пива 80-х, завершалось слоганом «Не думай – выпей Shemps».Сериал стал спин-оффом франшизы «Зловещих мертвецов», составляющих одноименную трилогию. Авторами-создателями как сериала, так фильмов являются Айван и Сэм Рэйми вместе с Томом Спезиали. Бессменным главным героем франшизы является Эш Уильямс в исполнении актера Брюса Кэмпбелла.Вышедший на экраны осенью 2015 года сериал «Эш против зловещих мертвецов» продолжил сюжетную линию из фильма «Армия тьмы». Создателями сообщалось, что поклонникам сериала в третьем сезоне следует ожидать повышенного градуса эмоционального напряжения – во вселенной сериала появиться дочь Эша.