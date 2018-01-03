За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Поэтесса Хелен Данмор посмертно стала лауреатом премии «Коста»

Поэтесса Хелен Данмор посмертно стала лауреатом премии «Коста»

Вчера, 17:38
Автор стихов Хелен Данмор, умершая летом этого года, стала лауреатом премии «Коста» за свою книгу Inside the Wave.

Поэтесса Хелен Данмор посмертно стала лауреатом премии «Коста»

 

Второго декабря состоялась первая часть номинации британской книжной премии «Коста». Она вручается представителям туманного Альбиона за лучшие книги. «Коста» состоит из шести номинаций, пять из которых уже были вручены.

Лучшим автором стихотворений стала в этом году Хелен Данмор. Книга Inside the Wave, написанная незадолго до ее смерти, стала лучшим сборником поэтических произведений в прошлом году. Сама поэтесса скончалась 5 июня 2017 года из-за онкологического заболевания.

30 января этого года будет объявлен победитель главной номинации премии «Коста» за лучшую книгу, выпущенную в прошлом году. В ней могут принять участие только лауреаты предыдущих пяти премий, в число которых входит Данмор.

Пять первых победителей получат по пять тысяч фунтов стерлингов за книги. Автор лучшей книги сможет обогатиться на 40 тысяч фунтов.
Новости по теме
Бородина стала лучшей ведущей по версии премии «Дай пять»
Бородина стала лучшей ведущей по версии премии «Дай пять»

Ксения Бородина победила в номинации «Лучшая ведущая», в российской премии «Дай пять». Примечательно, что в голосовании могли принимать участие исключительно

В лонг-лист книжной премии «Большая книга» в 2017 году попали 30 произведений
В лонг-лист книжной премии «Большая книга» в 2017 году попали 30 произведений

В лонг-лист книжной премии «Большая книга» в 2017 году попали 30 произведений. Всего за звание лучшей книги в этом году состязаются более 200 наименований

Адель стала четырехкратным лауреатом премии Brit Awards
Адель стала четырехкратным лауреатом премии Brit Awards

Британская исполнительница Адель стала четырехкратным лауреатом музыкальной премии Brit Awards. На церемонии исполнительницу назвали «лучшей британской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости