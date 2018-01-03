Поэтесса Хелен Данмор посмертно стала лауреатом премии «Коста»

Автор стихов Хелен Данмор, умершая летом этого года, стала лауреатом премии «Коста» за свою книгу Inside the Wave.

Второго декабря состоялась первая часть номинации британской книжной премии «Коста». Она вручается представителям туманного Альбиона за лучшие книги. «Коста» состоит из шести номинаций, пять из которых уже были вручены.Лучшим автором стихотворений стала в этом году Хелен Данмор. Книга Inside the Wave, написанная незадолго до ее смерти, стала лучшим сборником поэтических произведений в прошлом году. Сама поэтесса скончалась 5 июня 2017 года из-за онкологического заболевания.30 января этого года будет объявлен победитель главной номинации премии «Коста» за лучшую книгу, выпущенную в прошлом году. В ней могут принять участие только лауреаты предыдущих пяти премий, в число которых входит Данмор.Пять первых победителей получат по пять тысяч фунтов стерлингов за книги. Автор лучшей книги сможет обогатиться на 40 тысяч фунтов.