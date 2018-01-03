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| | На катке ВДНХ состоится рождественский бал-маскарад

На катке ВДНХ состоится рождественский бал-маскарад

Вчера, 17:27
На катке ВДНХ будет проходить бал-маскарад по случаю празднования Рождества. Праздник на главном катке России пройдет 7 января, и участие в шоу могут принять все желающие при условии наличия коньков и костюма.

На катке ВДНХ состоится рождественский бал-маскарад

 

Гостям предлагают устроить настоящие танцы на льду: полька, вальс, танго, сальса, пасадобль – главное, чтобы танцоры были на коньках. Организаторы празднества сообщили, что каток временно превратится в красочный город, словно сошедший со старинных открыток. Устроители торжества задались целью помочь жителям столицы и гостям города окунуться в атмосферу Золотого века: возле каждого павильона будут стоять лакеи в ливреях. Их задача – выдавать гостям бархатные маски и коньки. При этом приход на праздник в своем костюме только приветствуется. Насколько наряд будет соответствовать общей стилистике празднества, зависит от фантазии гостя.

Организаторы призывают танцевать всех. Кто не умеет танцевать вальс на льду – получит мастер-класс от профессионалов. Вальсирование будет начинаться ежечасно, а выходу каждой пары будут аккомпанировать на скрипке. Уроки танцев по классу вальс, полька, танго, кадриль проведет учитель в костюме хореографа 19 столетия. В духе позапрошлого века в перерывах между вальсированием приглашенные смогут поиграть в салонные игры. В завершение праздника они получат подарки от Деда Мороза.
Дарья Светозарова
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