В Кинозерском парке Архангельска состоится фестиваль «КеноVision»

Организатором фестиваля является Анатолий Конычев. По словам автора проекта «КеноVision», главной целью мероприятия является поддержка молодых талантов. Здесь неопытные режиссеры покажут свои умения и получат дополнительные навыки. На кинофестивале творческие молодые люди представят сценарии и создадут собственные фильмы. Реализация проекта «КеноVision» в Кинозерском парке стала возможна благодаря государственным грантам. Руководители России выступают за поддержку молодых творческих людей.
В прошлом в Кинозерском парке снял свой фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссер Андрей Кончаловский. Данная картина вызвала настоящий ажиотаж в обществе. В ленте рассказывается о жизни людей в российских деревнях. В 2015 году Кончаловский получил премию «Золотой орел» за лучший сценарий.