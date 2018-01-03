В Кинозерском парке Архангельска состоится фестиваль «КеноVision»

В период с 30 июля по 5 августа 2018 года в Кинозерском парке Архангельска состоится Всероссийский фестиваль «КеноVision». На данный момент участниками мероприятия записаны 150 молодых режиссеров.

Домбровский Сергей

Организатором фестиваля является Анатолий Конычев. По словам автора проекта «КеноVision», главной целью мероприятия является поддержка молодых талантов. Здесь неопытные режиссеры покажут свои умения и получат дополнительные навыки. На кинофестивале творческие молодые люди представят сценарии и создадут собственные фильмы. Реализация проекта «КеноVision» в Кинозерском парке стала возможна благодаря государственным грантам. Руководители России выступают за поддержку молодых творческих людей.В прошлом в Кинозерском парке снял свой фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссер Андрей Кончаловский. Данная картина вызвала настоящий ажиотаж в обществе. В ленте рассказывается о жизни людей в российских деревнях. В 2015 году Кончаловский получил премию «Золотой орел» за лучший сценарий.