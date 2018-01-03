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| | В Кинозерском парке Архангельска состоится фестиваль «КеноVision»

В Кинозерском парке Архангельска состоится фестиваль «КеноVision»

Вчера, 17:05
В период с 30 июля по 5 августа 2018 года в Кинозерском парке Архангельска состоится Всероссийский фестиваль «КеноVision». На данный момент участниками мероприятия записаны 150 молодых режиссеров.

В Кинозерском парке Архангельска состоится фестиваль «КеноVision»

 

Организатором фестиваля является Анатолий Конычев. По словам автора проекта «КеноVision», главной целью мероприятия является поддержка молодых талантов. Здесь неопытные режиссеры покажут свои умения и получат дополнительные навыки. На кинофестивале творческие молодые люди представят сценарии и создадут собственные фильмы. Реализация проекта «КеноVision» в Кинозерском парке стала возможна благодаря государственным грантам. Руководители России выступают за поддержку молодых творческих людей.

В прошлом в Кинозерском парке снял свой фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссер Андрей Кончаловский. Данная картина вызвала настоящий ажиотаж в обществе. В ленте рассказывается о жизни людей в российских деревнях. В 2015 году Кончаловский получил премию «Золотой орел» за лучший сценарий.
Домбровский Сергей
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