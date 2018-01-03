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| | Московские каскадеры показали неожиданное новогоднее представление

Московские каскадеры показали неожиданное новогоднее представление

Вчера, 16:52
В Москве профессиональные каскадеры решили показать полное сюрпризов новогоднее представление. В рамках одного мероприятия собравшиеся зрители смогли увидеть пиратов, а также выезжающего на танке деда Мороза. Посох он где-то по дороге потерял, потому сказочным персонажам пришлось спасать также и самого хранителя Нового года.
 

Московские каскадеры показали неожиданное новогоднее представление

 

Главным героем истории, безусловно, можно назвать сам танк. Он был бронированным и, как уверяют эксперты, относился ко временам Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось под Ржевом и для полной функциональности пришлось подлатать броню и заменить башню. Все остальные запчасти полностью оригинальные. В новогодней постановке участвовали и другие сказочные персонажи, а также нашлось место и политическим лидерам. Освещались и различные актуальные для современного мира события. К примеру, пираты добывали вместо сокровищ биткоины.
 
Помимо этого, каскадеры показывали и свои профессиональные способности, удивляя собравшихся своими трюками. Организаторы шоу назвали «чистым экшеном». После спасения праздника и Деда Мороза ребятам разрешили ползать по танку и фотографироваться с увиденным оружием.

Николай Офицеров
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