Московские каскадеры показали неожиданное новогоднее представление

В Москве профессиональные каскадеры решили показать полное сюрпризов новогоднее представление. В рамках одного мероприятия собравшиеся зрители смогли увидеть пиратов, а также выезжающего на танке деда Мороза. Посох он где-то по дороге потерял, потому сказочным персонажам пришлось спасать также и самого хранителя Нового года.

Главным героем истории, безусловно, можно назвать сам танк. Он был бронированным и, как уверяют эксперты, относился ко временам Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось под Ржевом и для полной функциональности пришлось подлатать броню и заменить башню. Все остальные запчасти полностью оригинальные. В новогодней постановке участвовали и другие сказочные персонажи, а также нашлось место и политическим лидерам. Освещались и различные актуальные для современного мира события. К примеру, пираты добывали вместо сокровищ биткоины.

Помимо этого, каскадеры показывали и свои профессиональные способности, удивляя собравшихся своими трюками. Организаторы шоу назвали «чистым экшеном». После спасения праздника и Деда Мороза ребятам разрешили ползать по танку и фотографироваться с увиденным оружием.

Николай Офицеров