Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями Пекин

Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями ПекинВчера, 16:48
Государственный академический театр Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана планирует презентовать целую серию спектаклей в Нью-Йорке. Проходить
Известный в Европе театр балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга привезёт в Европу, в рамках очередного гастрольного тура, два новых спектакля – «Роден» и
В Москве в Большом театре прошла премьера Санкт-Петербургского балета постановки Эйфмана Бориса, которая называется «По ту сторону греха».