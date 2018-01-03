Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями Пекин

Труппа Академического театра балета под наставничеством Бориса Эйфмана посетит с гастролями столицу Китая Пекин в период с пятого по седьмое января. Актеры из Петербурга покажут жителям Поднебесной постановку «По ту сторону греха».

Этот балет представляет собой переделанную на современный лад работу классического произведения русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Постановку покажут в театре «Тяньцао». В Китае высоко ценят классические произведения и с интересом наблюдают за импровизациями. В спектакле поднимут вопросы о борьбе Добра со Злом и сущности человеческой души, тайных помыслах и желаниях людей.

В сентябре 2017 года тетра Эйфмана посещал Пекин. Тогда ребята из Петербурга сыграли постановку еще одного российского классика Льва Толстого «Анна Каренина». Зрителям понравился спектакль, они выразили свои эмоции журналистам и ведущие издания страны публиковали статьи о приезде театра Эйфмана в страну, восхваляя мастерство актеров.

Домбровский Сергей