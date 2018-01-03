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| | Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями Пекин

Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями Пекин

Вчера, 16:48
Труппа Академического театра балета под наставничеством Бориса Эйфмана посетит с гастролями столицу Китая Пекин в период с пятого по седьмое января. Актеры из Петербурга покажут жителям Поднебесной постановку «По ту сторону греха».

Балетный театр Эйфмана посетит с гастролями Пекин

 

Этот балет представляет собой переделанную на современный лад работу классического произведения русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Постановку покажут в театре «Тяньцао». В Китае высоко ценят классические произведения и с интересом наблюдают за импровизациями. В спектакле поднимут вопросы о борьбе Добра со Злом и сущности человеческой души, тайных помыслах и желаниях людей.
 
В сентябре 2017 года тетра Эйфмана посещал Пекин. Тогда ребята из Петербурга сыграли постановку еще одного российского классика Льва Толстого «Анна Каренина». Зрителям понравился спектакль, они выразили свои эмоции журналистам и ведущие издания страны публиковали статьи о приезде театра Эйфмана в страну, восхваляя мастерство актеров.

Домбровский Сергей
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