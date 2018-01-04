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| | Кроссовки Air Jordan 1 обклеили золотыми кристаллами Swarovski

Кроссовки Air Jordan 1 обклеили золотыми кристаллами Swarovski

Сегодня, 01:30
Дизайнер Дэниел Джейкоб обклеил кроссовки Air Jordan 1 золотыми кристаллами австрийской компании Swarovski. Всего он использовал 15 тысяч камней. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Кроссовки Air Jordan 1 обклеили золотыми кристаллами Swarovski

 

Джейкоб обклеил баскетбольную обувь Air Jordan 1 золотыми кристаллами, а сзади добавил фирменный логотип The Dan Life. Изначально дизайнер создал скульптуру кроссовок, но все предположили, что они настоящие. В итоге Джекобу начали массово приходить заявки. Люди желали приобрести такую классную обувь. В итоге Джейкоб решил выпустить небольшую партию Air Jordan 1 с кристаллами. На создание оригинальной модели уходит три недели. Кроссовки можно будет приобрести по заказу в социальной сети Instagram на странице фирмы дизайнера.

Кроссовки Air Jordan 1 обклеили золотыми кристаллами Swarovski

 

По словам Джейкоба, стоимость модели составит 6,5 тысяч долларов США. Ранее французский модельный дом Saint Laurent выпустил сапоги с кристаллами. Цена данной обуви составляет 10 тысяч долларов.
Домбровский Сергей
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