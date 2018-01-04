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| | Серию марок с персонажами «Игры престолов» выпустит Королевская почта Великобритании

Серию марок с персонажами «Игры престолов» выпустит Королевская почта Великобритании

Сегодня, 00:30
Подарочную серию марок по мотивам «Игры престолов» презентовала Королевская почта Великобритании. Набор доступен для предзаказа до 23 января. Об этом проинформировал официальный портал британского ведомства.

Серию марок с персонажами «Игры престолов» выпустит Королевская почта Великобритании

 

Королевская почта Великобритании планирует в скором времени выпустить набор марок, посвященный персонажам культового сериала «Игра престолов». На данный момент национальное ведомство представило десять марок. На них изображены главные герои франшизы, волшебные существа и знаменитый железный трон. Лимитированную коллекцию можно будет приобрести за 99 фунтов (около 135 долларов). Также почта намерена выпустить несколько альбомов для коллекционирования данных марок.

Продажи подарочных наборов стартует в конце текущего месяца. На данный момент коллекция доступна для предварительного заказа.
Виктория Озерова
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