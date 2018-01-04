Серию марок с персонажами «Игры престолов» выпустит Королевская почта Великобритании

Подарочную серию марок по мотивам «Игры престолов» презентовала Королевская почта Великобритании. Набор доступен для предзаказа до 23 января. Об этом проинформировал официальный портал британского ведомства.

Виктория Озерова

Королевская почта Великобритании планирует в скором времени выпустить набор марок, посвященный персонажам культового сериала «Игра престолов». На данный момент национальное ведомство представило десять марок. На них изображены главные герои франшизы, волшебные существа и знаменитый железный трон. Лимитированную коллекцию можно будет приобрести за 99 фунтов (около 135 долларов). Также почта намерена выпустить несколько альбомов для коллекционирования данных марок.Продажи подарочных наборов стартует в конце текущего месяца. На данный момент коллекция доступна для предварительного заказа.