Серию марок с персонажами «Игры престолов» выпустит Королевская почта Великобритании

Королевская почта Великобритании планирует в скором времени выпустить набор марок, посвященный персонажам культового сериала «Игра престолов». На данный момент национальное ведомство представило десять марок. На них изображены главные герои франшизы, волшебные существа и знаменитый железный трон. Лимитированную коллекцию можно будет приобрести за 99 фунтов (около 135 долларов). Также почта намерена выпустить несколько альбомов для коллекционирования данных марок.
Продажи подарочных наборов стартует в конце текущего месяца. На данный момент коллекция доступна для предварительного заказа.