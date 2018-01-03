За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

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Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

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| | Санкт-Петербург приглашает всех на рождественский фестиваль «Gratulari»

Санкт-Петербург приглашает всех на рождественский фестиваль «Gratulari»

Сегодня, 12:18
Сегодня в 19.00 в культурной столице России откроется рождественский фестиваль музыки «Gratulari». В Петербурге открытие фестиваля третьего января стало уже доброй традицией от организаторов.

Санкт-Петербург приглашает всех на рождественский фестиваль «Gratulari»

 

Музыкальный фестиваль пройдёт в концерт-холле «Яани Кирик». Фестиваль станет интересным открытием для любителей классической музыки звучащей вживую, а также современных хитов в ремастеринге на классический лад. Необычная интерпретация всем известных музыкальных произведений полюбится всем и каждому без исключений.

Концерт-холл «Яани Кирик» расположен по адресу улицы Декабристов 54А. После торжественного открытия и концерта, каждый посетитель сможет самостоятельно попробовать сыграть полюбившуюся мелодию на колокольчиках, которые являются основным аккомпанементом исполнителей.
Валерия Голицына
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