Санкт-Петербург приглашает всех на рождественский фестиваль «Gratulari»

Сегодня в 19.00 в культурной столице России откроется рождественский фестиваль музыки «Gratulari». В Петербурге открытие фестиваля третьего января стало уже доброй традицией от организаторов.

Валерия Голицына

Музыкальный фестиваль пройдёт в концерт-холле «Яани Кирик». Фестиваль станет интересным открытием для любителей классической музыки звучащей вживую, а также современных хитов в ремастеринге на классический лад. Необычная интерпретация всем известных музыкальных произведений полюбится всем и каждому без исключений.Концерт-холл «Яани Кирик» расположен по адресу улицы Декабристов 54А. После торжественного открытия и концерта, каждый посетитель сможет самостоятельно попробовать сыграть полюбившуюся мелодию на колокольчиках, которые являются основным аккомпанементом исполнителей.