Эксперты составили топ книг для прочтения в 2018 году

Книга всегда оставалась одной из наиболее ультимативных и всеохватывающих в культурном смысле форм развлечения. Российские эксперты решили проанализировать отечественный и зарубежный рынок и представили тройку авторов, чьи произведения стоит ждать в наступившем году больше всего.

В первую очередь, уверены они, следует обратить внимание на одного из главных фантастических авторов современности Джорджа Мартина автору первоисточника сериала «Игра престолов». Он все еще не знает точно, когда закончит написание книги «Пламя и кровь». Его постоянные переносы сроков уже стали основой для массы шуток, но фанатам стало не до юмора, когда сериал уже существенно перегоняет книгу по сюжету. Именно поэтому ожидание нового произведения из цикла «Песнь льда и пламени» на данный момент серьезнее, чем когда-либо.

Итальянский автор, создатель «Имени Розы» Умберто Эко, по мнению критиков, в последние годы находится далеко не в лучшей форме. Последний изданный им рома «Нулевой номер» оказался неоправданно растянутым и все имеющиеся в нем твисты откровенно не впечатляли. «Заклинание Сатаны» последняя книга Эко, которую он успел отредактировать и сдать в печать незадолго до своей смерти в 2016 году. Не исключается, что публицистический сборник, составленный из газетных колонок, может не оправдать ожиданий читателей.

Также эксперты уверены, что ни в коем случае нельзя обделить внимание Бориса Акунина и его роман «Не прощаюсь», который является заключающим для фандорианы, начатой 20 лет назад книгой «Азазель». Именно в этой книге станет известно о том, как именно автор разделается с надоевшим некоторым читателям героем.

Николай Офицеров