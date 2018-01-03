Жителям Мурманска расскажут, когда родился Дед Мороз

Над спектаклем работали режиссер Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Они уже сотрудничали вместе и создали «Госпожу Метелицу», которую жители Мурманска увидели весной прошлого года. Зрители высоко оценили данную работу и с нетерпением ждали очередной постановки этих специалистов. В спектакле «Когда родился Дед Мороз» рассказывается о времени, когда на Земле не было зимы. Тогда месяцы года спорили друг с другом. В этот процесс вмешалась Природа. По задумке режиссера, именно так возник Дед Мороз.
Главный волшебник России создал зиму, и дети получили возможность кататься на санках, коньках, лыжах. Музыку с спектаклю написал композитор Петр Макаров. Роли исполнили артисты Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.