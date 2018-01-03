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| | Жителям Мурманска расскажут, когда родился Дед Мороз

Жителям Мурманска расскажут, когда родился Дед Мороз

Сегодня, 11:36
В Мурманске в театре кукол состоялся показали спектакль для детей возрастом от двух до четырех лет. Постановка носила название «Когда родился Дед Мороз». Простой сюжет стал понятен даже для самых юных зрителей.

Жителям Мурманска расскажут, когда родился Дед Мороз

 

Над спектаклем работали режиссер Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Они уже сотрудничали вместе и создали «Госпожу Метелицу», которую жители Мурманска увидели весной прошлого года. Зрители высоко оценили данную работу и с нетерпением ждали очередной постановки этих специалистов. В спектакле «Когда родился Дед Мороз» рассказывается о времени, когда на Земле не было зимы. Тогда месяцы года спорили друг с другом. В этот процесс вмешалась Природа. По задумке режиссера, именно так возник Дед Мороз.

Главный волшебник России создал зиму, и дети получили возможность кататься на санках, коньках, лыжах. Музыку с спектаклю написал композитор Петр Макаров. Роли исполнили артисты Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.
Домбровский Сергей
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