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| | Иэн Маккеллен может опять стать Гэндальфом в сериале «Властелин колец»

Иэн Маккеллен может опять стать Гэндальфом в сериале «Властелин колец»

Вчера, 23:00
После проведенных переговоров с Warner Bros., Amazon приобрела права телеадаптации известнейшей в мире книги Джона Рональда Руэла Толкина – «Властелин колец». Иэн Маккеллен, исполнивший в кинотрилогии роль Гэндальфа, сообщил, что не против поучаствовать в проекте.

Иэн Маккеллен может опять стать Гэндальфом в сериале «Властелин колец»

 

После проведенных переговоров с Warner Bros., Amazon приобрела права на создание телеадаптации известнейшей в мире книге «Властелин колец», написанной Дж. Р. Р. Толкином. Общая сумма, выложенная за приобретение, составила 250 млн долларов.

Актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа в кинотрилогии, вскользь сообщал, что был бы не против поучаствовать в сериале, но предложение об этом ему не поступало. По мнению знаменитого актера, роль семитысячилетнего волшебника ему подходит более, чем кому бы то ни было.

В исполнении Маккеллена роль Гэндальфа заняла 28-ое место среди сотни величайших ролей киноперсонажей по версии Empire. 31-ое место в этом же списке занял другой персонаж из киноадаптации по «Властелину колец» - Арагорн в исполнении Вигго Мортенсена.
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