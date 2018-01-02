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| | В Литве умерла советская актриса Татьяна Майорова

В Литве умерла советская актриса Татьяна Майорова

Вчера, 22:50
В Литве 30 декабря, после борьбы с тяжёлым недугом, ушла из жизни актриса советского театра Татьяна Майорова. Ей было 76.

В Литве умерла советская актриса Татьяна Майорова

 

Об уходе актрисы сообщил Русский драмтеатр Литвы, которому Майорова посвятила свою жизнь. На её счету более 40 ролей.

Татьяна Майорова родилась на Украине в 1941, училась в киевском театральном институте имени Карпенко-Карого. После она служила Севастопольскому драмтеатру, пока не переехала в Вильнюс, где поступила в труппу РДТЛ. На сцене Майорова перевоплощалась в Наташу Голубеву из "Наедине со всеми", в Серафиму из "Бега".

Она играла от 1-го лица, жила жизнью сложных женщин, которыми становилась в театре - считает театроведка Марина Бабенскене. А все героини Майоровой - с печатью одиночества, которая легла и на актрису - полагает Бабенскене.

С Татьяной Майоровой попрощаются 3 января. Её похоронят 4 января в Вильнюсе, на кладбище Карвелишкес.
Яна Татьянина
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