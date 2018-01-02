В Литве умерла советская актриса Татьяна Майорова

В Литве 30 декабря, после борьбы с тяжёлым недугом, ушла из жизни актриса советского театра Татьяна Майорова. Ей было 76.

Яна Татьянина

Об уходе актрисы сообщил Русский драмтеатр Литвы, которому Майорова посвятила свою жизнь. На её счету более 40 ролей.Татьяна Майорова родилась на Украине в 1941, училась в киевском театральном институте имени Карпенко-Карого. После она служила Севастопольскому драмтеатру, пока не переехала в Вильнюс, где поступила в труппу РДТЛ. На сцене Майорова перевоплощалась в Наташу Голубеву из "Наедине со всеми", в Серафиму из "Бега".Она играла от 1-го лица, жила жизнью сложных женщин, которыми становилась в театре - считает театроведка Марина Бабенскене. А все героини Майоровой - с печатью одиночества, которая легла и на актрису - полагает Бабенскене.С Татьяной Майоровой попрощаются 3 января. Её похоронят 4 января в Вильнюсе, на кладбище Карвелишкес.