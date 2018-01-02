Фильм "Движение вверх" побил рекорд проката в России

Кинокартина "Движение вверх" бьет рекорды на территории России. Зрители восхищены фильмом.

Никита Готский

В новогоднем прокате фильмов в РФ лидером оказалась лента "Движение вверх", ее просмотрели уже около одного миллиона человек, а 73% зрителей ставят ей наивысший балл 10. Это уникальный результат как для российского кинематографа, так и для мирового.Данный опрос проводили в нескольких крупнейших населенных пунктах государства при выходе из кинозалов. Премьера "Движение вверх" прошла 28 декабря. По мнению поклонников, данная кинокартина намного лучше "Легенды "№17".Фильм основан на реальных событиях, он повествует о людях, которые совершают нереальное, он о том, на что они пошли ради своей победы и чести собственной Родины. "Движение вверх" это невыдуманная история силы воли, триумфа духа и любви. Лента задевает за живое абсолютно каждого человека и доводит до слез даже мужчин. Зрители называют новинку потрясающей, а того духа, что показан в ленте, им не хватает и сейчас.