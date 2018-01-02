В честь Александра Шаврина готовы назвать улицу в Москве

Чтобы увековечить память погибшего актёра Александра Шаврина, в его честь готовы назвать улицу в Москве. Об этом рассказал Евгений Герасимов, представитель Мосгордумы, возглавляющий комиссию по культуре и массовым коммуникациям.

Яна Татьянина

Когда комиссия получит предложение назвать улицу в честь Александра Шаврина, запрос сразу же рассмотрят - пообещал Евгений Герасимов. Если обсуждение формата, места и денежных вложений пройдёт успешно, имя ведущего актёра театра имени Маяковского появится в городе - на мемориальной доске или на таблицах с названиями улиц.Заслуженный артист России Александр Шаврин играл на сцене и в кино. В постановках театра Маяковского он изобразил более 20 персонажей - в том числе Арнольда в "Круге", Херардо в "Валенсианских безумцах" и Мотылька в "Шутке мецената".Александр Шаврин умер 30 декабря 2017, от продолжительной болезни. Ему было 57 лет. Прощание состоялось 2 января, актёра отпели в церкви Малого Вознесения в Москве.