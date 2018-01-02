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| | Фильм «50 оттенков серого» стал самым скучным по мнению киноманов

Фильм «50 оттенков серого» стал самым скучным по мнению киноманов

Вчера, 19:11
Инициированный компанией Samsung опрос показал, какие фильмы кинозрители считают самыми скучными в истории кинематографа. 34% опрошенных отдали первенство в этом списке киноленте «50 оттенков серого».

Фильм «50 оттенков серого» стал самым скучным по мнению киноманов

 

6 декабря, в честь премьеры кино про стиральную машину, компания Samsung опубликовала рейтинговый перечень самых скучных фильмов за всю историю киноиндустрии. Список составлялся по результатам голосования более чем 2 тысяч жителей Британии.

34% из опрошенных респондентов отдали первую позицию кинокартине «50 оттенков серого». Вторая строка досталась «Ведьме из Блэр: Курсовая с того света», который самым скучным посчитали 29% кинозрителей. Третье место списка было отдано одной из частей «Звездных воен», вышедшей на экраны в 1999 году – за нее проголосовали 26% опрошенных.

В фильме Washing Machine, представляемой Samsung, в течении 66 минут был показан процесс стрики белья при помощи стиральной машины. При этом саундтреком к видео стало музыкальное произведение Майкла Наймана, обладателя «Оскара».
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