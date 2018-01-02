"Режиссёру, актёру и синефилу" Лиммеру удалось напугать жюри конкурса 15 Second Horror Film Challenge с помощью зеркала и 2 маленьких девочек. Начинается фильм невинно, а концовка заставит содрогнуться.
Лучшим коротким фильмом ужасов стал 15-секундный ролик "Эмма"Вчера, 19:05
Хоррор «Оно» режиссера Андреса Мускетти вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов. Лента побила рекорд, принадлежавший картине
На фестивале "Кинотавр" в Сочи определили лучший фильм. Жюри присудило премию Борису Хлебникову за фильм "Аритмия".
Лучшим анимационным фильмом России был признан мультфильм "Ку! Кин-Дза-Дза". Об этом было объявлено на 19 Всероссийском фестивале анимационного кино.