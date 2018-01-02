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| | Лучшим коротким фильмом ужасов стал 15-секундный ролик "Эмма"

Лучшим коротким фильмом ужасов стал 15-секундный ролик "Эмма"

Вчера, 19:05
Лучшим коротким фильмом ужасов, по версии конкурса пугающих короткометражек, стал 15-секундный ролик "Эмма". Режиссёр - Дэниэл Лиммер.

Лучшим коротким фильмом ужасов стал 15-секундный ролик "Эмма"

 

"Режиссёру, актёру и синефилу" Лиммеру удалось напугать жюри конкурса 15 Second Horror Film Challenge с помощью зеркала и 2 маленьких девочек. Начинается фильм невинно, а концовка заставит содрогнуться.


Одним из самых коротких хорроров называют 7-секундный "АА ААА АААА", который ближе к зарисовке, заставляющей посмеяться. А героини "Эммы" - зловещие, как сёстры Грейди из "Сияния" Стэнли Кубрика.
Яна Татьянина
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