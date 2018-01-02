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| | «Гардемарин» Сергей Жигунов празднует свой 55-летний юбилей

«Гардемарин» Сергей Жигунов празднует свой 55-летний юбилей

Вчера, 19:03
2 января знаменитый актер Сергей Жигунов празднует свое 55-летие. Родившийся в семье актеров в 1963 году, он стал наиболее известен широкой публике после участия в фильме «Гардемарины, вперед!»

«Гардемарин» Сергей Жигунов празднует свой 55-летний юбилей

 

Родившийся в Ростове-на-Дону заслуженный актер РФ Сергей Жигунов 2 января празднует свой 55-летний юбилей. Зрителям артист известен участием в таких кинокартинах как «Гардемарины, вперед!», «Сердца трёх», а также благодаря ситкому «Моя прекрасная няня», где Жигунов исполнял одну из главных ролей.

За период собственной актёрской деятельности он успел принять участие в 40 фильмах. Кроме того, Жигунов стал продюсером 20 кинолент и поучаствовал в создании кинофильма «Три мушкетёра», где выступил как режиссер картины.

Продолжительное время репутация актера оставалась идеальной: он являлся примерным семьянином и отцом. Поворотным событием в судьбе знаменитости стало участие в сериале «Моя прекрасная няня», где Жигунов познакомился с коллегой по съемочной площадке Анастасией Заворотнюк. Ради актрисы Жигунов бросил супругу, но, прожив с Заворотнюк в гражданском браке два года, расстался и с ней.
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