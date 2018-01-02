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| | Паустовского выдвигали на Нобелевскую премию по литературе

Паустовского выдвигали на Нобелевскую премию по литературе

Вчера, 18:24
Писателя Константина Паустовского выдвигали кандидатом на Нобелевскую премию в 1967 году. Об этом свидетельствуют архивы шведской академии.

Паустовского выдвигали на Нобелевскую премию по литературе

 

Имя Паустовского предложил член Шведской академии писателей Эйвинд Юнсон. Нобелевский комитет решил отклонить кандидата в связи с "естественными причинами". В архивах академии за 1965 год имеется анализ творчества Паустовского, сделанный критиком Эриком Местертоном.

Так, как он писал, в русской литературе Паустовский занимает ведущее место, но при этом его нельзя назвать большим автором. Критик отмечал, что деятель обладал немалыми заслугами, но и существенными недостатками. Местертон считал, что заслуги кандидата не могут перевесить недостатки, поэтому он не может номинироваться на Нобелевскую премию.

Тогда на награду номинировались Хорхе Борхес, Альберто Моравиа, Луи Арагон и другие. Обладателем премии оказался Мигель Анхель Астуриас. Также можно отметить таких претендентов, как Павла Тычину, Ивана Драча, но их недопустили к конкурсе из-за политического контекста.
Никита Готский
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