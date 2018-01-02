В театре Волгограда появилась необычная актриса

Удивительная актриса играет в музыкальной труппе театра Волгограда. Этот артист - собака.

Актеры волгоградского театра взяли в свою труппу собачку по кличке Алиса, которая сыграла роль в спектакле "Бабий бунт". Согласно сценарию, в процессе номера раздается собачий лай из-за кулис, а после на сцене появляется и сама пушистая актриса, которую придерживают за поводок. Пока Алиса играет эпизодические роли, на сцене животное проводит не более одной минуты. Актеры рассказывают журналистам, что на протяжении этих 60 секунд внимание зрителей сосредотачивается исключительно на ней.Собачка способна сорвать шквал оваций. Организаторы спектаклей сообщают, что в репертуаре Алисы имеются не только выступления в театре города. Гонораром собаке за участие в культурных номерах театра является свежее мясо.