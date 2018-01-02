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| | В Сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Тренер»

В Сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Тренер»

Вчера, 16:50
Во всемирную Сеть попал официальный трейлер долгожданного кинофильма под названием «Тренер», который был снят под руководством популярного российского актёра Данилы Козловского.

В Сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Тренер»

 

Многочисленные поклонники творчества Данилы Козловского с замиранием сердца ожидают 19 апреля, когда состоится премьера его новой картины «Тренер». Также фанаты Козловского были весьма обрадованы, обнаружив, что в Сеть попал официальный трейлер фильма, который снимался на территориях Подмосковья, Краснодара, а также Новороссийска. Стоит отметить, что Данила исполнил главную роль в киноленте, а также спродюсировал и срежиссировал данную картину.

В основу фильма была положена история о человеческих переживаниях, связанным с радостью победы и горечью поражения, а также о преданности идеалам и самопожертвовании. История киноленты расскажет о футболисте, провалившим ответственный пенальти, после чего ему пришлось покинуть национальную сборную и стать тренером небольшой команды из провинции.
Александр Вест
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