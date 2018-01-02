В Сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Тренер»

Во всемирную Сеть попал официальный трейлер долгожданного кинофильма под названием «Тренер», который был снят под руководством популярного российского актёра Данилы Козловского.

Александр Вест

Многочисленные поклонники творчества Данилы Козловского с замиранием сердца ожидают 19 апреля, когда состоится премьера его новой картины «Тренер». Также фанаты Козловского были весьма обрадованы, обнаружив, что в Сеть попал официальный трейлер фильма, который снимался на территориях Подмосковья, Краснодара, а также Новороссийска. Стоит отметить, что Данила исполнил главную роль в киноленте, а также спродюсировал и срежиссировал данную картину.В основу фильма была положена история о человеческих переживаниях, связанным с радостью победы и горечью поражения, а также о преданности идеалам и самопожертвовании. История киноленты расскажет о футболисте, провалившим ответственный пенальти, после чего ему пришлось покинуть национальную сборную и стать тренером небольшой команды из провинции.