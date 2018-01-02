Составлен рейтинг самых прибыльных кинокартин 2017 года

Специалисты компании comScore установили исторический рекорд киносборов. Выручка составила 39,9 миллиардов долларов за прокат фильмов, вышедших на экраны мирового кино в 2017 году.





Первое место заняла кинопремьера фэнтези «Красавица и чудовище», которую сняла кинокомпания Уолт Дисней. Картина заработала $1,26 млрд. Второе место - «Форсаж-8», прокат картины заработал $1,23 млрд. Фильм «Звездные войны 8: Последние джедаи» - стоит на третьем месте со сборами $1,04 млрд. Также отметили мультфильмы "Гадкий Я 3", получивший $1,03 млн, и "Человек-паук: Возвращение домой" - $880 млн.Любители кинематографа с нетерпением ожидают новых шедевров кино в 2018 году. Эти фильмы произведут незабываемое впечатление у зрителей и побьют новый рекорд стоимости кинопроката.