Борис Акунин издал первую главу заключительного романа о Фандорине

В социальной сети Facebook знаменитый писатель Борис Акунин издал первую главу заключительного романа «Приключения Эраста Фандорина»

под названием «Не прощаюсь»

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Акунин решил сделать поклонникам своих книг новогодний сюрприз. Он в социальной сети выложил первую главу книги, которая должна выйти в тираж только в феврале. Из этой главы читатели узнают все-таки, какие приключения случатся на этот раз с главным героем книги в чёрном-чёрном городе.По книгам Акунина — «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» — были сняты фильмы, которые вышли в мировой кинопрокат. В серию издания о сыщике Фандорине вошло 15 книг. Роман «Не прощаюсь» выйдет в тираж последним из этой серии исторических детективов. Книга состоит из 416 страниц, первая глава из 24 страниц. Читатели с нетерпением ждут этого увлекательного романа и ожидают, какое же произведение Бориса Акунина станет следующим.