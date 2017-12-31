Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМС

В полночь пробьют куранты, и 2018 год сменит 2017. Приближающийся год год Желтой Собаки: умного и верного животного. Важно знать то, что собака не любит подхалимов и бездельников, в связи с чем для достижения своих желаний нужно потрудиться над собой. В такой светлый и замечательный праздник можно поднять настроение родственникам и близким, отправив им веселящие смс. Короткие и греющие сердце тексты принесут радость в души людей.
Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМСВчера, 14:05
Все ближе и ближе один из самых главных праздников – Новый Год. Все люди в предпраздничных хлопотах и заботах. Но в такой спешке легко можно забыть придумать
Сегодня всех мужчин Российской Федерации, Белоруссии и Киргизии поздравляют с Днем защитника Отечества. 23 февраля является нерабочим днем с 2002 года и
Близится Старый Новый год и нужно поздравить всех близких и знакомых с этим праздником. Для того, чтоб облегчить Вам данную задачу, редакция нашего