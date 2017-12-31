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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМС

Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМС

Вчера, 14:05
Вскоре наступит самый ожидаемый праздник в году. Выразить свои чувства друзьям и родным можно при помощи ярких и позитивных смс.

Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМС

 

В полночь пробьют куранты, и 2018 год сменит 2017. Приближающийся год год Желтой Собаки: умного и верного животного. Важно знать то, что собака не любит подхалимов и бездельников, в связи с чем для достижения своих желаний нужно потрудиться над собой. В такой светлый и замечательный праздник можно поднять настроение родственникам и близким, отправив им веселящие смс. Короткие и греющие сердце тексты принесут радость в души людей.

"Удача улыбается, 
 Жизнь продолжается, 
 Свет души включается, 
 Чудеса случаются!"

"Пусть бокалы звенят, 
 Пусть искрится вино, 
 В эту ночь без улыбки нельзя, 
 Горе и боль прочь!".

"Трудности не пугают, 
 Мы все-равно отлично отметим Новый год!".

Никита Готский
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