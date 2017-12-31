Составлен ТОП выразительных и ярких новогодних поздравительных СМС

Вскоре наступит самый ожидаемый праздник в году. Выразить свои чувства друзьям и родным можно при помощи ярких и позитивных смс.

" Удача улыбается,

Жизнь продолжается,

Свет души включается,

Чудеса случаются!"





"Пусть бокалы звенят,

Пусть искрится вино,

В эту ночь без улыбки нельзя,

Горе и боль прочь!".





"Трудности не пугают,

Мы все-равно отлично отметим Новый год!".

Никита Готский

В полночь пробьют куранты, и 2018 год сменит 2017. Приближающийся год год Желтой Собаки: умного и верного животного. Важно знать то, что собака не любит подхалимов и бездельников, в связи с чем для достижения своих желаний нужно потрудиться над собой. В такой светлый и замечательный праздник можно поднять настроение родственникам и близким, отправив им веселящие смс. Короткие и греющие сердце тексты принесут радость в души людей.