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| | В честь 80-летия Высоцкого в Нижнекамске выступят Дюжев и Гармаш

В честь 80-летия Высоцкого в Нижнекамске выступят Дюжев и Гармаш

Вчера, 16:20
27 января в Нижнекамске состоится фестиваль «Своя колея», приуроченный к 80-летию Владимира Высоцкого. На сцене мероприятия появятся Дмитрий Дюжев и Сергей Гармаш.

В честь 80-летия Высоцкого в Нижнекамске выступят Дюжев и Гармаш

 

Сегодня, 31 декабря, официальный портал Нижнекамска афишировал мероприятие «Своя колея», которое пройдет в городе в конце первого месяца наступающего года. Фестиваль приурочен к 80-летию Владимира Высоцкого. Главным координатором выступил сын популярного исполнителя Никита Высоцкий. Объявлено главное новшество торжества 2018 года: песни известного музыканта будут исполнять фольклорные коллективы. Также в рамках праздника выступят Дмитрий Дюжев и Сергей Гармаш. На сцене появятся исполнители Сергей Галинин и Ольга Кормухина.

Следует отметить, что данный фестиваль является ежегодным для Нижнекамска. Торжество пройдет в городе уже в пятый раз.
Виктория Озерова
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