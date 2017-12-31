Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Исполнитель роли Ганнибала Лектора Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

Исполнитель роли Ганнибала Лектора Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

Сегодня, 13:30
Знаменитый актер, прославившийся ролью Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят», 31 декабря отмечает свой 80-летний юбилей. За время своей актерской деятельности он был неоднократным номинантом и победителем различных кинопремий.

Исполнитель роли Ганнибала Лектора Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

 

Многократный номинант различных кинонаград актер Филипп Энтони Хопкинс 31 декабря 2017 года отмечет свое 80-летие. На счету знаменитости участие в более чем 200 кинокартинах, последней из которых на сегодняшний день является «Тор: Рогнарёк» в 2017 году.

Мировую популярность Хопкинсу принесли роли в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В 1992 году за роль главного злодея в «Молчании ягнят» актер был награжден Оскаром.

Признанный актер успел выступить в качестве режиссера трех фильмов, а кроме того является и автором ряда музыкальных произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.

В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде. В США Хопкинс живет с 2000 года.
Новости по теме
«Ганнибала Лектора» выбрали лицом марки Brioni
«Ганнибала Лектора» выбрали лицом марки Brioni

Американского и английского актера Энтони Хопкинса, получившего широкую известность благодаря исполнению роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят»,

Энтони Хопкинс больше никогда не сыграет Ганнибала Лектера
Энтони Хопкинс больше никогда не сыграет Ганнибала Лектера

Актер Энтони Хопкинс заявил о том, что никогда больше не намерен играть роль Ганнибала Лектера, ни под каким предлогом. Знаменитость несколько разочаровал

Уругваец сделал себе татуировку Суареса в маске Ганнибала Лектора
Уругваец сделал себе татуировку Суареса в маске Ганнибала Лектора

Один из ярых фанатов футбольной сборной Уругвая после случая с укусом Суареса сделал себе тату, на которой изображен вспыльчивый форвард «Ливерпуля » в маске

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости