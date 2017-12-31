Исполнитель роли Ганнибала Лектора Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

Знаменитый актер, прославившийся ролью Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят», 31 декабря отмечает свой 80-летний юбилей. За время своей актерской деятельности он был неоднократным номинантом и победителем различных кинопремий.

Многократный номинант различных кинонаград актер Филипп Энтони Хопкинс 31 декабря 2017 года отмечет свое 80-летие. На счету знаменитости участие в более чем 200 кинокартинах, последней из которых на сегодняшний день является «Тор: Рогнарёк» в 2017 году.Мировую популярность Хопкинсу принесли роли в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В 1992 году за роль главного злодея в «Молчании ягнят» актер был награжден Оскаром.Признанный актер успел выступить в качестве режиссера трех фильмов, а кроме того является и автором ряда музыкальных произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде. В США Хопкинс живет с 2000 года.