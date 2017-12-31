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| | 26 любовных сцен фильма возмутили индуистов

26 любовных сцен фильма возмутили индуистов

Сегодня, 09:36
По требованию индийских властей 26 сцен обязали вырезать из фильма из-за слухов про изображенные там любовные отношения мусульманского хана и царицы. Радикалы угрожали расправой режиссеру и исполнительнице главной роли.

26 любовных сцен фильма возмутили индуистов

 

Еще не вышедший в прокат фильм «Падмавати» запретили к показу из-за наличия в нем сцен, раскрывающих любовные отношения между индийской царицей и мусульманским ханом. После массовых общественных протестов, к актрисе, исполняющей главную роль кинокартины, а также к режиссеру ленты, поступали угрозы кровавой расправы, если фильм все-таки выйдет. В частности, актрисе обещали отрубить голову.

Ранее радикалы требовали вырезать порядка 26 сцен фильма, возмутивших их. Сейчас представители религиозной организации настаивают на том, что даже это не исправит то, что фильм сделает с легендой, имеющей большее значение для индийского общества.

Сюжет фильма «Падмавати» развивает исторический индийский сюжет, в основу которого легла легенда 16 века. Согласно легенде, царица Индии спасла подданных – сожгла себя, чтобы не попасть к мусульманскому хану, который пытался покорить индуистское княжество.
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