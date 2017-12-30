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| | Валерий Дайнеко советует не смотреть телевизор в Новый год

Валерий Дайнеко советует не смотреть телевизор в Новый год

Вчера, 19:05
Певец Валерий Дайнеко советует всем меньше смотреть телевизор. Также он поздравляет своих белорусских слушателей с наступлением зимней погоды.

Валерий Дайнеко советует не смотреть телевизор в Новый год

 

По словам Дайнеко, все сильно ждут зиму, но настоящей зимней погоды, несмотря на то, что ныне декабрь, пока нет. Певец отметил, что всем хочется снега на дворе, дабы озимые накрыл многометровый слой снега, дабы был прекрасный урожай. Музыкант "Белорусских песняров" по традиции пожелал поклонникам хорошего настроения как можно меньше сидеть возле телевизора в праздничные дни.

По словам певца, их года в год смотреть одни и те же лица на экране не представляет никакого интереса. Валерий Дайнеко рекомендует побольше общаться с друзьями, дарить друг другу улыбки и подарки. "Всего вам хорошего в Новом оду", подчеркнул белорусский артист.
Никита Готский
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