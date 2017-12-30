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| | Эльдар Рязанов рассказал о сложностях съемок «Иронии судьбы»

Эльдар Рязанов рассказал о сложностях съемок «Иронии судьбы»

Вчера, 15:47
Вот уже более 40 лет многие россияне не представляют празднование Нового года без просмотра «Иронии судьбы». Эльдар Рязанов рассказал о сложностях процесса съемок легендарного фильма.

Эльдар Рязанов рассказал о сложностях съемок «Иронии судьбы»

 

Впервые «Ирония судьбы» появилась на экранах в первый день 1976 года, и с тех пор показ данного фильма в канун новогодних праздников стало традицией. Казалось, что актеры фильма были созданы для данных ролей, но на самом деле подбор проходил непросто. Например, Юрий Яковлев оказался третьим претендентом на главную роль, а вот в успешную игру Андрея Мягкова почти никто не верил из-за того, что это был его первый опыт съемок в комедийной картине.

Сложности были и в день премьеры. Эльдар Рязанов перед этим записал обращение к зрителям, в котором рассказал, что картина не является пропагандой алкоголизма, вот только фильм назвал «рождественской сказкой». Из-за данной фразы Рязанову пришлось ехать в студию 1 января и перезаписывать вступительное слово.
Виктория Озерова
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