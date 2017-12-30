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| | В Сербии установили мемориальную доску погибшему вокалисту Motorhead

В Сербии установили мемориальную доску погибшему вокалисту Motorhead

Сегодня, 10:19
Жители Сербии установили памятную доску погибшему вокалисту Motorhead Лемми Килмистеру в Белграде. Он был в числе первых музыкантов, которые посетили Югославию. В те поры эта страна была в соцлагере.

В Сербии установили мемориальную доску погибшему вокалисту Motorhead

 

Впервые Килмистер приехал в Белград в 1960 годах. Как вспоминал он сам, его сопровождала его первая рок-группа, а принимал артистов лично президент Югославии Иосип Броз Тито. Впоследствии, уже во времена, когда Сербия стала отдельным государством, рокеры дали там большие концерты. Выступления состоялись в 2002 и в 2015 году.

Музыканта в мире живых нет уже два года, и сербские активисты решили показать, что помнят артиста. Мемориальную доску установили в районе сербской столице Лекино-Бордо. Внешне она напоминает скорее памятник – доску установили на небольшом пьедестале. Перед мемориалом поклонники артиста оставили две бутылки виски. Сообщается, что рок-звезда погиб от рака в возрасте 70 лет.
Дарья Светозарова
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