Артисты из РФ выступили в Сирии с новогодним концертом

Российские артисты посетили военную базу Хмеймим в Сирии и дали новогодний концерт. Зрители получили возможность насладиться выступлениями певиц Зары и Юлианы Грин, ансамбля «Русская душа», семейного дуэта Антона и Виктории Макарских, а также актера театра и кино Сергея Михалкова.

Дарья Светозарова

Звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери» и сериала «Бедная Настя» Антон Макарский признался, что это его первый визит в Сирию, хотя раньше он выступал на военных базах. По словам Антона, он не знает, кто испытывает большую радость от выступления – зрители или сами артисты, у которых появляется шанс пожать руку этим мужественным людям и напитаться их силой духа.Певица Зара прибыла на концерт не с пустыми руками. В качестве подарков к Новому году помимо своего выступления она привезла воинам письма российских школьников. Ребята поздравляли защитников родины с наступающими праздниками, и благодарили их за ежедневный подвиг.