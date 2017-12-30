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| | Артисты из РФ выступили в Сирии с новогодним концертом

Артисты из РФ выступили в Сирии с новогодним концертом

Сегодня, 12:04
Российские артисты посетили военную базу Хмеймим в Сирии и дали новогодний концерт. Зрители получили возможность насладиться выступлениями певиц Зары и Юлианы Грин, ансамбля «Русская душа», семейного дуэта Антона и Виктории Макарских, а также актера театра и кино Сергея Михалкова.

Артисты из РФ выступили в Сирии с новогодним концертом

 

Звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери» и сериала «Бедная Настя» Антон Макарский признался, что это его первый визит в Сирию, хотя раньше он выступал на военных базах. По словам Антона, он не знает, кто испытывает большую радость от выступления – зрители или сами артисты, у которых появляется шанс пожать руку этим мужественным людям и напитаться их силой духа.

Певица Зара прибыла на концерт не с пустыми руками. В качестве подарков к Новому году помимо своего выступления она привезла воинам письма российских школьников. Ребята поздравляли защитников родины с наступающими праздниками, и благодарили их за ежедневный подвиг.
Дарья Светозарова
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