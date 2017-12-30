Артисты из РФ выступили в Сирии с новогодним концертом

Звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери» и сериала «Бедная Настя» Антон Макарский признался, что это его первый визит в Сирию, хотя раньше он выступал на военных базах. По словам Антона, он не знает, кто испытывает большую радость от выступления – зрители или сами артисты, у которых появляется шанс пожать руку этим мужественным людям и напитаться их силой духа.
Певица Зара прибыла на концерт не с пустыми руками. В качестве подарков к Новому году помимо своего выступления она привезла воинам письма российских школьников. Ребята поздравляли защитников родины с наступающими праздниками, и благодарили их за ежедневный подвиг.