В США умерла писательница Сью Графтон

Писательница Сью Графтон скончалась на территории США в возрасте 78 лет. Об этом написала в соцсети ее дочь Джеми.

Никита Готский

Графтон умерла минувшей ночью после двух лет борьбы с онкологией. Писательница скончалась в кругу семьи. Дочь напоминает всем, что Сью запретила экранизировать ее произведения. Графтон известна, как автор детективов "алфавитной" серии. Последний ее роман назывался "Y".Свои первые три книги Сью написала "в стол", третью удалось опубликовать, четвертая была экранизировать. В 70-80-е Графтон трудилась над сценариями фильмов в Голливуде, после чего запретила экранизировать собственные произведения. Начиная с 1982 года она работала над своими "алфавитными" детективами, первым из которых стал "A" "алиби".Сью Графтон является обладательницей нескольких литературных премий. Помимо этого ее избирали президентом Американской ассоциации детективных писателей.