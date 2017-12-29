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| | Составлен список кинофильмов для просмотра в новогодние праздники

Составлен список кинофильмов для просмотра в новогодние праздники

Вчера, 21:08
Кинообозреватели опубликовали в Сети список фильмов, которые россияне смогут посмотреть в кинотеатрах во время новогодних каникул. Фильм по вкусу найдут любители разных жанров.

Составлен список кинофильмов для просмотра в новогодние праздники

 

Фанаты спортивных драм по достоинству смогут оценить киноленту о противостоянии баскетболистов из США и СССР во время Олимпиады 1972 года. Ему прогнозируют лидерство в российском прокате. Фильм, по мнению критиков, получился жизненным и логичным. Интриги картине придает противостояние двух сверхдержав, которые извечно состязаются во всех сферах деятельности.


Также в Новый год зрители смогут посмотреть картину «Величайший шоумен», повествующую о жизни и творчестве мистификатора и выдающегося представителя шоу-бизнеса 19 века Финеаса Тейлора Барнума. Несмотря на то, что создатели фильма изрядно приукрасили главного героя, картина уже трижды номинирована на «Золотой глобус». Вниманию любителей комедии предложат и «Праздничный переполох» от французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. Картину по достоинству оценят поклонник жанра комедии положений.


Помимо этих фильмов кинолюбители смогут посмотреть и многие другие не менее интересные и захватывающие кинокартины.
Дарья Светозарова
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