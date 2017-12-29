В Украине «певцы-предатели» попали в новогодний скандал

Украинский блогер Алексей Минаков стал знаменит благодаря своим противоречивым высказываниям. Его возмутил состав новогоднего концерта на телевизионном канале «Интер». По словам блогера, нельзя допускать выступлений Софии Ротару, Ани Лорак и Светланы Лободы.

Домбровский Сергей

По мнению Минакова, эти солистки «опорочили» свое имя, так как они ездят в Россию, радуют жителей страны-агрессора своих голосом и не имеют права присутствовать на концертах в Украине. Блогер назвал приглашение Лорак, Ротару и Лободы на праздничный концерт телеканалом «Интер» настоящим «плевком в лицо» всем гражданам Украины. Минаков призывает людей поддержать его негодование, поскольку только сообща можно достичь желаемого.Киевская власть запретила украинским артистам выступать в России. Лорак и Лобода не выполняют требований руководителей страны. Они неоднократно ездили в РФ и собираются делать это в дальнейшем. София Ротару приняла «Золотой граммофон» из рук представителя МИД России Марии Захаровой, а также согласилась приехать на «Голубой огонек» в Кремле. Минаков назвал такие поступки недопустимыми.