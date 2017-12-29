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| | В Украине «певцы-предатели» попали в новогодний скандал

В Украине «певцы-предатели» попали в новогодний скандал

Вчера, 20:13
Украинский блогер Алексей Минаков стал знаменит благодаря своим противоречивым высказываниям. Его возмутил состав новогоднего концерта на телевизионном канале «Интер». По словам блогера, нельзя допускать выступлений Софии Ротару, Ани Лорак и Светланы Лободы.

В Украине «певцы-предатели» попали в новогодний скандал

 

По мнению Минакова, эти солистки «опорочили» свое имя, так как они ездят в Россию, радуют жителей страны-агрессора своих голосом и не имеют права присутствовать на концертах в Украине. Блогер назвал приглашение Лорак, Ротару и Лободы на праздничный концерт телеканалом «Интер» настоящим «плевком в лицо» всем гражданам Украины. Минаков призывает людей поддержать его негодование, поскольку только сообща можно достичь желаемого.

Киевская власть запретила украинским артистам выступать в России. Лорак и Лобода не выполняют требований руководителей страны. Они неоднократно ездили в РФ и собираются делать это в дальнейшем. София Ротару приняла «Золотой граммофон» из рук представителя МИД России Марии Захаровой, а также согласилась приехать на «Голубой огонек» в Кремле. Минаков назвал такие поступки недопустимыми.
Домбровский Сергей
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