Назван лучший «Гарри Поттер» в истории

Специалисты портала Collider составили рейтинг фильмов серии «Гарри Поттер». Лидером списка стала третья часть франшизы.

Виктория Озерова

Collider определил лучшего в истории «Гарри Поттера». Им признали экранизацию третей части Альфонсо Куарона. Отмечается, что в «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссеру удалось сделать персонажи более драматичными и задать тон всем остальным фильмам, при этом картина не потеряла своего прежнего очарования. На второе место кинокритики поставили «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2». Эксперты отметили, что данная часть была самой тяжелой для экранизации, но Дэвиду Йейтсу удалось полностью передать атмосферу и привести к необходимой развязке. Третье место занял «Гарри Поттер и Принц-полукровка», в этой части режиссеру удалось соединить юмор и драматизм.Самой неудачной картиной критики признали «Гарри Поттер и Тайная комната». По мнению экспертов, картина получилась слишком затянутой