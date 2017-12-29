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| | Назван лучший «Гарри Поттер» в истории

Назван лучший «Гарри Поттер» в истории

Вчера, 17:55
Специалисты портала Collider составили рейтинг фильмов серии «Гарри Поттер». Лидером списка стала третья часть франшизы.

Назван лучший «Гарри Поттер» в истории

 

Collider определил лучшего в истории «Гарри Поттера». Им признали экранизацию третей части Альфонсо Куарона. Отмечается, что в «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссеру удалось сделать персонажи более драматичными и задать тон всем остальным фильмам, при этом картина не потеряла своего прежнего очарования. На второе место кинокритики поставили «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2». Эксперты отметили, что данная часть была самой тяжелой для экранизации, но Дэвиду Йейтсу удалось полностью передать атмосферу и привести к необходимой развязке. Третье место занял «Гарри Поттер и Принц-полукровка», в этой части режиссеру удалось соединить юмор и драматизм.

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Виктория Озерова
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