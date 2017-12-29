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| | В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года

В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года

Вчера, 22:20
В Сети опубликовали трейлер четвертого сезона «Черного зеркала». Однако вместо традиционных отрывков из сериала, в ролик попали отрывки видео самых ужасных с точки зрения составителей новостей, которые перемежались с сериальными анонсами. Таким образом, сервис Netflix решил поздравить своих подписчиков с Новым годом. Ролик опубликовали 29 декабря на YouTube-канале Netflix.

В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года

 

Видео насыщено сюжетами про роботов, которые все больше становятся похожи на людей, далее зрители видят кадры маршей соратников президента США Дональда Трампа, а также шествия американских националистов. Чтобы сильнее напугать (или развеселить) пользователей, авторы промо вставили в видео поздравление Владимира Путина американцев с Новым годом. Предположительно, так создатели трейлера решили напомнить о «российском вмешательстве». Все события в ролике демонстрируются под песню группы АВВА Happy New Year.


Все шесть серий нового сезона «Черного зеркала» уже можно посмотреть на Netflix. В подписи к ролику сказано, что только после просмотра сериала можно по-настоящему попрощаться с 2017 годом. Каждая из серий – это отдельный фильм с новым актерским составом.
Дарья Светозарова
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