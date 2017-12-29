В трейлере «Черного зеркала» объединили самые ужасные новости уходящего года

В Сети опубликовали трейлер четвертого сезона «Черного зеркала». Однако вместо традиционных отрывков из сериала, в ролик попали отрывки видео самых ужасных с точки зрения составителей новостей, которые перемежались с сериальными анонсами. Таким образом, сервис Netflix решил поздравить своих подписчиков с Новым годом. Ролик опубликовали 29 декабря на YouTube-канале Netflix.

Дарья Светозарова

Видео насыщено сюжетами про роботов, которые все больше становятся похожи на людей, далее зрители видят кадры маршей соратников президента США Дональда Трампа, а также шествия американских националистов. Чтобы сильнее напугать (или развеселить) пользователей, авторы промо вставили в видео поздравление Владимира Путина американцев с Новым годом. Предположительно, так создатели трейлера решили напомнить о «российском вмешательстве». Все события в ролике демонстрируются под песню группы АВВА Happy New Year.Все шесть серий нового сезона «Черного зеркала» уже можно посмотреть на Netflix. В подписи к ролику сказано, что только после просмотра сериала можно по-настоящему попрощаться с 2017 годом. Каждая из серий – это отдельный фильм с новым актерским составом.