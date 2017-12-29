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| | В Москве отменили концерт оперного певца Йонаса Кауфмана

В Москве отменили концерт оперного певца Йонаса Кауфмана

Сегодня, 13:31
31 декабря в Москве планировалось выступление немецкого тенора Йонаса Кауфмана. Концерт оперного певца перенесли на неопределенный срок из-за болезни солиста.

В Москве отменили концерт оперного певца Йонаса Кауфмана

 

Информацию об этом распространяют сотрудники фестиваля «Новый год в консерватории». Кауфман почувствовал недомогание и не может выступать. 31 декабря концерт немецкого тенора в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского не состоится. Люди, купившие билеты, смогут послушать своего любимца после его выздоровления. Представитель Кауфмана не называют новую дату, поскольку никто не знает сколько времени продлится недуг. Вместо немецкого тенора перед жителями столицы РФ выступят исполнитель Метрополитен-опера Канг Ванг и солистка Большого театра Екатерина Морозова.

Зрители услышат классические композиции великих композиторов. Канг Ванг вышел в финальную часть творческого конкурса «Певец мира-2017». Организаторы мероприятия пригласили этого человека, дабы он заменил Кауфмана, солист принял предложение. Зрители смогут присутствовать на концерте немецкого тенора и певцов, которые его заменят, по одному билету. Пожелавшие сдать пропускной документ могут сделать это до 27 января следующего года.
Домбровский Сергей
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