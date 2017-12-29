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| | Хоккеист попросил руки и сердца у примы омского театра прямо на сцене

Хоккеист попросил руки и сердца у примы омского театра прямо на сцене

Сегодня, 12:11
Спектакль «Щелкунчик», который показывали на сцене театра в Омске получил неожиданное завершение. Игрок хоккейного клуба «Астана» Денис Бачурин решил внести коррективы в постановку и во время финального акта вышел на сцену.

Хоккеист попросил руки и сердца у примы омского театра прямо на сцене

 

Как выяснилось, сделал он это не из хулиганских побуждений, а чтобы сделать предложение возлюбленной Нине Маляренко, которая в спектакле сыграла Фею. Денис появился на сцене с букетом цветов – белых чайных роз. Он по всем канонам опустился перед ней на одно колено и протянул коробочку с колечком, произнося заветные слова «Будь моей женой».

Еще до того, как Нина озвучила свой «положительный ответ» зал уже дал согласие вместо нее. Судя по тому, как балерина обняла возлюбленного, она солидарна со зрителями.

Позже Маляренко написала в своем микроблоге, что всегда мечтала о таком предложение. Она поделилась с фолловерами фотографиями этого яркого момента и подписала их: «И я сказала ДА!». Когда состоится свадьба, жених и невеста пока не определились. Нина предполагает, что пожениться они могут не раньше весны-лета, когда у Дениса закончится сезон.
Дарья Светозарова
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