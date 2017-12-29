Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Актер "Игры престолов" рассказал о приостановке съемок сериала

Актер "Игры престолов" рассказал о приостановке съемок сериала

Сегодня, 09:23
Актер Бен Кромптон, исполняющий роль лорда-командующего Ночным дозором заявил о том, что съемки сериала «Игра престолов» было решено приостановить на период новогодних каникул. Соответствующие сведения он дал в одном из интервью британскому таблоиду.
 

Актер "Игры престолов" рассказал о приостановке съемок сериала

 

Исполняющий роль Эддисона Толетта заявил, что пауза в съемочном процессе составит несколько недель. Актер заявил, что зрителям не стоит расстраиваться из-за того, что в заключительном 8 сезоне «Игры престолов» будет всего шесть эпизодов, ведь каждый из них будет зрелищный и запоминающийся. Съемочной группе для того, чтобы как следует подготовиться к сложным съемкам, конечно же, нужны силы.
 
Кромптон уточняет, что финал многолетней эпопеи, который стал едва ли не самым популярным сериалом современности обещает быть действительно грандиозным. У фанатов попросту не будет «физической возможности разочароваться».
 
Стоит добавить, что восьмой сезон обещает стать последним в многолетней саге «Игра престолов». На данный момент точной даты релиза первой серии нет, но эксперты утверждают, что ждать раньше, чем в октябре 2018 года не стоит.

Николай Офицеров
Новости по теме
Актер «Игры престолов» рассказал о причинах популярности сериала
Актер «Игры престолов» рассказал о причинах популярности сериала

Звезда «Игры престолов», датский актер Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль Джейме Ланнистера рассказал в эфире шоу Ларри Кинга на RT о том, почему же

Актер из «Игры престолов» рассказал подробности 8 сезона
Актер из «Игры престолов» рассказал подробности 8 сезона

Сыгравший в одном из наиболее масштабных сериалов современности «Игра престолов» сира Давоса Сиворта актер Лиам Каннингэм заявил, что не знает, чем закончится

Актер из
Актер из "Игры престолов" скончался после начала съемок пятого сезона

Сериал «Игра престолов» канала HBO лишился одного и своих актеров в начале съемки пятого сезона, который должен был играть роль Дениса Маллистера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости