Актер "Игры престолов" рассказал о приостановке съемок сериала

Актер Бен Кромптон, исполняющий роль лорда-командующего Ночным дозором заявил о том, что съемки сериала «Игра престолов» было решено приостановить на период новогодних каникул. Соответствующие сведения он дал в одном из интервью британскому таблоиду.

И сполняющий роль Эддисона Толетта заявил, что пауза в съемочном процессе составит несколько недель. Актер заявил, что зрителям не стоит расстраиваться из-за того, что в заключительном 8 сезоне «Игры престолов» будет всего шесть эпизодов, ведь каждый из них будет зрелищный и запоминающийся. Съемочной группе для того, чтобы как следует подготовиться к сложным съемкам, конечно же, нужны силы.

Кромптон уточняет, что финал многолетней эпопеи, который стал едва ли не самым популярным сериалом современности обещает быть действительно грандиозным. У фанатов попросту не будет «физической возможности разочароваться».

Стоит добавить, что восьмой сезон обещает стать последним в многолетней саге «Игра престолов». На данный момент точной даты релиза первой серии нет, но эксперты утверждают, что ждать раньше, чем в октябре 2018 года не стоит.

Николай Офицеров