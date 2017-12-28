Появился трейлер комедийного боевика с Шарлиз Терон «Опасный бизнес»

В сети появился трейлер нового фильма с Шарлиз Терон «Опасный бизнес». Премьера в кино состоится 19 апреля следующего года.









Новый фильм станет дебютом Нэша Эдгертона в полнометражном кино. Создавали ленту американцы совместно с Австралией. В кинотеатрах его можно будет увидеть уже 19 апреля 2018 года.За основу сюжета взята история бизнес-леди (именно эту роль в фильме исполняет Шарлиз Терон), у которой приключилась серьезная проблема с одним из подчинённых. Он, выполняя важное задание в Мексике, решает инсценировать собственное похищение с целью выкупа у своей начальницы. При этом, мужчина владеет очень важной информацией компании. Начальница не решается оплатить выкуп предателю, даже наоборот, она будет пытаться ликвидировать неугодного сотрудника.Фильм снят в жанре боевика, но в нем очень много юмора и смешных моментов.