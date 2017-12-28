Актёр Николас Кэйдж хочет убить детей

Согласно сюжету Николас и Сальма являются примерными и любящими родителями двух своих детей. Однако в один момент что-то меняется и оба родителя становятся одержимы идеей убить своих наследников, во что бы то ни стало. В трейлере к фильму показывается, как мама и папа охотятся за своими детьми по дому, запирают их в подвале и придумывают лучший способ убийства.
Актёр Николас Кэйдж хочет убить детейВчера, 19:43
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