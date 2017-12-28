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| | Актёр Николас Кэйдж хочет убить детей

Актёр Николас Кэйдж хочет убить детей

Вчера, 19:43
В сети появился трейлер фильма «Мама и папа», который появится в прокате уже в следующем месяце. Главные роли в психологическом триллере сыграли Николас Кэйдж и Сальма Блэр.

Актёр Николас Кэйдж хочет убить детей

 

Согласно сюжету Николас и Сальма являются примерными и любящими родителями двух своих детей. Однако в один момент что-то меняется и оба родителя становятся одержимы идеей убить своих наследников, во что бы то ни стало. В трейлере к фильму показывается, как мама и папа охотятся за своими детьми по дому, запирают их в подвале и придумывают лучший способ убийства.

 
Сам Кэйдж называет эту киноленту «панк-роком голливудского кино», а также считает фильм лучшей своей работой за последние 10 лет. Лента выйдет в мировой прокат уже 19 января.

Валерия Голицына
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