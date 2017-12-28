Хью Джекман превратится в величайшего шоумена

Четвертого января 2018 года в российском прокате появится фильм «Величайший шоумен». Этот мюзикл представляет собой биографию знаменитого Финеаса Барнума, создавшего цирковую труппу, прославившуюся в США в XIX веке. Главную роль в картине исполнил Хью Джекман.

Домбровский Сергей

Продюсером ленты выступил предприниматель Питер Чернин. Ранее он инвестировал собственные денежные средства в фильм «Восстание планеты обезьян». Хью Джекман заявил, что всегда мечтал исполнить роль Финеаса Барнума, поскольку такой человек не может оставить равнодушным никого. Актер прочитал 37 биографий данного шоумена и удивляется тому, насколько великим он был.По словам Джекмана, Барнум не только полностью трансформировал шоу-бизнес своего времени, он просто создал его заново. По мнению актера, этого гражданина можно сравнить со Стивом Джобсом в наши дни, который создал американскую компанию Apple. Помимо Джекмана в фильме сыграют Зак Эфрон и Мишель Уильямс.