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| | Хью Джекман превратится в величайшего шоумена

Хью Джекман превратится в величайшего шоумена

Вчера, 19:45
Четвертого января 2018 года в российском прокате появится фильм «Величайший шоумен». Этот мюзикл представляет собой биографию знаменитого Финеаса Барнума, создавшего цирковую труппу, прославившуюся в США в XIX веке. Главную роль в картине исполнил Хью Джекман.

Хью Джекман превратится в величайшего шоумена

 

Продюсером ленты выступил предприниматель Питер Чернин. Ранее он инвестировал собственные денежные средства в фильм «Восстание планеты обезьян». Хью Джекман заявил, что всегда мечтал исполнить роль Финеаса Барнума, поскольку такой человек не может оставить равнодушным никого. Актер прочитал 37 биографий данного шоумена и удивляется тому, насколько великим он был.

По словам Джекмана, Барнум не только полностью трансформировал шоу-бизнес своего времени, он просто создал его заново. По мнению актера, этого гражданина можно сравнить со Стивом Джобсом в наши дни, который создал американскую компанию Apple. Помимо Джекмана в фильме сыграют Зак Эфрон и Мишель Уильямс.
Домбровский Сергей
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