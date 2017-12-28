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| | Назван самый «пиратский» сериал 2017 года

Назван самый «пиратский» сериал 2017 года

Вчера, 19:30
Эксперты огласили название самого пиратского сериала года. На этот раз все вновь оказалось без сюрпризов. Соответствующее звание отошло «Игре престолов». На пике сериал одновременно скачивали до 400 тысяч человек.
 

Назван самый «пиратский» сериал 2017 года

 

Как известно, фэнтезийная драма уже шестой раз подряд становится самым первым в ежегодном рейтинге сериалов, которые наиболее часто качают с пиратских ресурсов. Информацию об этом предоставил сайт по мониторингу файлообменa Torrent Freak. Наиболее массовое одновременное скачивание, при этом, составило 400 тысяч человек. Впрочем, помимо торрента многие зрители очень часто используют стриминг-сервисы, где просмотры отследить значительно сложнее.
 
Второе место в рейтинге досталось самому популярному телевизионному зомби-апокалипсису «Ходячие мертвецы», седьмой сезон которого подошел к концу в текущем году. Третья строчка рейтинга досталась сериалу о супергерое Барри Аллене «Флэш», основанном на одноименных комиксах компании DC. Помимо этого, в топе нашлось место «Теории большого взрыва», «Побегу», «Викингам», «Стреле» и даже мультсериалу «Рик и Морти».
 
Стоит также отметить, что недавно национальная вещательная компании Якутии «Саха» обратилась к боссам HBO с предложением отснять финальный сезон «Игры престолов» именно в данном российском регионе, так как места лучше для того, чтобы показать всю суровость зимы не найти.

Николай Офицеров
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