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| | Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года

Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года

Вчера, 18:46
Американское издание Esquire обнародовало список самых ожидаемых сериалов следующего года. Возглавили список «Видоизмененный углерод» и «Американская история преступлений».

Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года

 

Специалисты американского журнала Esquire составили список самых ожидаемых сериалов следующего года. В перечень попали «Видоизмененный углерод» и новый сезон «Американской истории преступлений», который поведает об убийстве Джанни Версаче. Также самыми ожидаемыми картинами наступающего года являются боевик «Черная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону».

В список были включены комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал от National Geographic под названием «Этот странный камень» и новая версия «Розанны». Также редакция добавила в перечень сериалы «Две крутые королевы» и «Возрастная комедия».
Виктория Озерова
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