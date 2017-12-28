Назван список самых ожидаемых сериалов 2018 года

Американское издание Esquire обнародовало список самых ожидаемых сериалов следующего года. Возглавили список «Видоизмененный углерод» и «Американская история преступлений».

Виктория Озерова

Специалисты американского журнала Esquire составили список самых ожидаемых сериалов следующего года. В перечень попали «Видоизмененный углерод» и новый сезон «Американской истории преступлений», который поведает об убийстве Джанни Версаче. Также самыми ожидаемыми картинами наступающего года являются боевик «Черная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону».В список были включены комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал от National Geographic под названием «Этот странный камень» и новая версия «Розанны». Также редакция добавила в перечень сериалы «Две крутые королевы» и «Возрастная комедия».