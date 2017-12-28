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| | В России объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

В России объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

Сегодня, 11:09
Стали известны главные претенденты на получение главной кинопремии в РФ «Золотой орел».

В России объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

 

Сегодня в пресс-центре академии искусств и наук России сообщили номинантов на главную кинематографическую премию в государстве «Золотой орел».

Одной из самых главных номинаций премии является наилучший фильм в году. В 2017 году на победу претендуют сразу несколько фильмов: снятый режиссером Борисом Хлебниковым «Аритмия», «Время первых» снята под руководством Дмитрия Киселева, «Нелюбовь», а также «Салют-7» снятые Андреем Звягинцевым и Климом Шипенком соответственно.

Лучшим режиссёром в этом году может стать Хлебников, Звягинцев и Тодоровский.

Лучшая мужская роль может достаться таким актерам, как: Александру Яценко, Владимиру Вдовиченкову и Евгению Миронову. Аналогичная женская премия будет выбрана между номинантами: Ириной Горбачевой, Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой.

«Золотой орел» - государственная премия, которая вручается за успехи в отечественном сегменте кинематографии. Лауреатов премии можно будет узнать в январе следующего года.
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