В России объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

Стали известны главные претенденты на получение главной кинопремии в РФ «Золотой орел».

Сегодня в пресс-центре академии искусств и наук России сообщили номинантов на главную кинематографическую премию в государстве «Золотой орел».Одной из самых главных номинаций премии является наилучший фильм в году. В 2017 году на победу претендуют сразу несколько фильмов: снятый режиссером Борисом Хлебниковым «Аритмия», «Время первых» снята под руководством Дмитрия Киселева, «Нелюбовь», а также «Салют-7» снятые Андреем Звягинцевым и Климом Шипенком соответственно.Лучшим режиссёром в этом году может стать Хлебников, Звягинцев и Тодоровский.Лучшая мужская роль может достаться таким актерам, как: Александру Яценко, Владимиру Вдовиченкову и Евгению Миронову. Аналогичная женская премия будет выбрана между номинантами: Ириной Горбачевой, Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой.«Золотой орел» - государственная премия, которая вручается за успехи в отечественном сегменте кинематографии. Лауреатов премии можно будет узнать в январе следующего года.