В Краснодаре в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт творческий вечер

В честь 80-летнего юбилея известного отечественного певца и поэта Владимира Высоцкого правительство Краснодара решило организовать творческий вечер. Мероприятие пройдёт 30 января 2018 года.

Александр Вест

Творческий вечер, посвященный очередному юбилею всенародного любимца Владимира Высоцкого, пройдёт в Центральном концертном зале города Краснодар уже в начале следующего года, 30 января. В рамках программы выступлений на сцене появится известный российский актёр Дмитрий Певцов, который исполнит некоторые композиции и произведения, часто исполняемые Владимиром Высоцким на его концертах.Организаторы праздничного мероприятия заявили, что одним из ведущих творческого вечера станет Гоша Куценко. Напомним, 25 января великий отечественный исполнитель отпраздновал бы свой 80-летний юбилей.