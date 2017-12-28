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| | В Краснодаре в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт творческий вечер

В Краснодаре в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт творческий вечер

Вчера, 19:00
В честь 80-летнего юбилея известного отечественного певца и поэта Владимира Высоцкого правительство Краснодара решило организовать творческий вечер. Мероприятие пройдёт 30 января 2018 года.

В Краснодаре в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт творческий вечер

 

Творческий вечер, посвященный очередному юбилею всенародного любимца Владимира Высоцкого, пройдёт в Центральном концертном зале города Краснодар уже в начале следующего года, 30 января. В рамках программы выступлений на сцене появится известный российский актёр Дмитрий Певцов, который исполнит некоторые композиции и произведения, часто исполняемые Владимиром Высоцким на его концертах.

Организаторы праздничного мероприятия заявили, что одним из ведущих творческого вечера станет Гоша Куценко. Напомним, 25 января великий отечественный исполнитель отпраздновал бы свой 80-летний юбилей.
Александр Вест
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