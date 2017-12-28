Названы лучшие эпизоды мультсериалов 2017 года

Представители портала Vice составили рейтинг из 10 лучших эпизодов мультсериалов, которые вышли в 2017 году. Однозначным лидером списка стала седьмая серия третьего сезона мультфильма «Рик и Морти» The Ricklantis Mixup. Посвящен эпизод путешествию главных персонажей повествования во вселенную, наполненную многочисленными версиями Риков и Морти. Последние страдают и делают все возможное, чтобы противостоять тираническому режиму.

Вторая строчка досталась 11-й серии четвертого сезона «Коня БоДжека» Time`s Arrow, в которой раскрывают подробности отношений главного героя с его больной матерью. Третья позиция отошла «Вселенной Стивена» Stuck Together премьерному эпизоду пятого сезона.

В десятке лучших также нашлось место «Южному Парку», «Арчеру», мультсериалу «Время приключений». Последнее десятое место заняла четвертая серия первого сезона «Нео Йокио».

Николай Офицеров