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| | Названы лучшие эпизоды мультсериалов 2017 года

Названы лучшие эпизоды мультсериалов 2017 года

Вчера, 20:05
Представители портала Vice составили рейтинг из 10 лучших эпизодов мультсериалов, которые вышли в 2017 году. Однозначным лидером списка стала седьмая серия третьего сезона мультфильма «Рик и Морти» The Ricklantis Mixup. Посвящен эпизод путешествию главных персонажей повествования во вселенную, наполненную многочисленными версиями Риков и Морти. Последние страдают и делают все возможное, чтобы противостоять тираническому режиму.
 

Названы лучшие эпизоды мультсериалов 2017 года

 

Вторая строчка досталась 11-й серии четвертого сезона «Коня БоДжека» Time`s Arrow, в которой раскрывают подробности отношений главного героя с его больной матерью. Третья позиция отошла «Вселенной Стивена» Stuck Together премьерному эпизоду пятого сезона.
 
В десятке лучших также нашлось место «Южному Парку», «Арчеру», мультсериалу «Время приключений». Последнее десятое место заняла четвертая серия первого сезона «Нео Йокио».

Николай Офицеров
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