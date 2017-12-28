Сокуров снимет фильм-фантазию о политиках времен Второй Мировой войны

Александр Сокуров заявил, что уже приступил к работе в Италии и России над новой картиной, в которой расскажет об Уинстоне Черчилле, Иосифе Сталине, Адольфе Гитлере и Бенито Муссолини. Соответствующие личности будут использованы им для нового фильма о политиках второй мировой, причем в картине он обещает задействовать только взятые из исторической хроники кадры.

«Это фильм фантазия в чистом виде и размышления о том, что произошло. Действующими лицами являются Черчилль, Гитлер, Сталин и Муссолини. Все они встречаются в загробном мире, начисто позабыв о всем том, что произошло и делятся тем, как они видят те или иные события, которые привели к общеизвестному конфликту», - заявила сопродюсер картины Алена Шумакова.

Картина, уверяет она, будет представлять собой кадры хроники, которые будут смонтированы в виде игрового фильма. Диалоги и монологи персонажей вестись будут за кадром. Шумакова добавила, что для озвучивания пригласят актёров, которые представляют национальность персонажей, то есть немца, итальянца, грузина и британца.

Лента, добавила Шумакова, целиком монтажная и для того, чтобы создать сцены приходилось растягивать даже наиболее короткие кадры хроники и использовать для этого специальную компьютерную графику и спецэффекты. В проекте планируется использовать Госфильмфонд, а также итальянский институт Луче, который создан самим Муссолини, который кино видел главным орудием пропаганды.

Николай Офицеров