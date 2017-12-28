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| | Западные мастера маникюра ужаснулись российским ногтям с глазами

Западные мастера маникюра ужаснулись российским ногтям с глазами

Сегодня, 10:09
Российский популярный салон маникюра под названием Nail Sunny весьма встревожил авторов из именитого западного издания BuzzFeed своими креативными работами, в которых в ногти клиентов вставлялись глаза, способные моргать.

Западные мастера маникюра ужаснулись российским ногтям с глазами

 

С помощью специальных пластиковых протезов, выполненных в виде небольших человеческих глазных яблок, мастера салона Nail Sunny заполняли дыры в ногтях, которые они сами и проделывали. Кроме того, радужную оболочку глаза раскрашивали в натуральные цвета, чтобы протез по виду напоминал реальный орган зрения. Однако, простой установкой пластиковых глаз российские мастера маникюра не обошлись, снабдив его также и ресницами вместе с веками, способными к морганию, для чего владельцу таких чудо-ногтей следует опускать и поднимать веко вручную с другой стороны ногтя.

Джули Герштейн, представляющая новостной портал BuzzFeed, написала в издании, что данные ногти с легкостью можно использовать в качестве реквизитов в фильмах ужасов. Отметим, что к искусственным глазам на ногтях мастера также добавили брови и даже нанесли тени.
Александр Вест
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